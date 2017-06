May 22 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 30 to May 04, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr/May 30 2,597 1,748 1,173 488 715 271 02 2,663 1,263 321 327 440 318 03 2,456 1,123 320 369 138 101 04 2,887 1,596 330 117 149 126 -------------------------------------------------------------- 10,603 5,730 2,144 1,301 1,442 816 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr/May 30 6,744 7,658 1,154 3,816 2,095 265 02 6,497 7,633 883 3,343 1,102 102 03 7,441 8,953 1,313 2,308 1,100 211 04 7,911 10,908 1,098 2,440 922 236 -------------------------------------------------------------- 28,593 35,152 4,448 11,907 5,219 814 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr/May 30 3,012 1,914 1,436 492 780 259 02 2,971 1,308 345 308 439 303 03 2,331 1,451 287 366 125 100 04 2,277 1,974 639 90 320 103 -------------------------------------------------------------- 10,591 6,647 2,707 1,256 1,664 765 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr/May 30 6,429 9,504 1,310 3,980 2,203 262 02 6,090 8,927 795 3,391 1,132 110 03 7,150 8,987 1,168 2,332 1,144 212 04 7,533 11,651 1,139 2,631 1,036 236 -------------------------------------------------------------- 27,202 39,069 4,412 12,334 5,515 820 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 54.6810 rupees source RBI reference rate .