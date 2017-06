Jun 8 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 21 to May 25, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May 21 2,010 859 216 302 98 55 22 2,374 1,087 274 359 102 144 23 2,071 1,414 133 210 88 155 24 2,077 1,100 885 316 531 512 25 2,695 1,410 417 161 170 258 -------------------------------------------------------------- 11,227 5,870 1,925 1,348 989 1,124 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May 21 5,887 6,172 674 2,430 913 57 22 6,314 6,474 574 2,613 1,275 95 23 5,748 5,009 888 2,660 1,220 83 24 5,965 5,110 1,253 3,350 1,402 340 25 7,822 5,302 825 2,919 981 183 -------------------------------------------------------------- 31,736 28,067 4,214 13,972 5,791 758 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May 21 2,096 1,335 208 305 125 46 22 2,085 1,444 344 337 103 122 23 2,196 1,864 293 149 88 163 24 1,993 2,125 473 318 536 480 25 2,451 2,283 481 160 419 248 -------------------------------------------------------------- 10,821 9,051 1,799 1,269 1,271 1,059 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May 21 5,777 6,564 816 2,387 916 59 22 5,644 6,356 972 2,698 1,253 86 23 5,348 6,474 963 2,733 1,024 82 24 5,742 6,192 1,224 3,385 1,249 345 25 6,857 6,039 868 2,956 1,112 167 -------------------------------------------------------------- 29,368 31,625 4,843 14,159 5,554 739 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 55.3640 rupees source RBI reference rate .