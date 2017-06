Dec 14 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Nov 26 to Nov 30, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Nov 26 2,497 1,946 963 428 465 452 27 2,911 2,708 1,246 223 212 270 29 4,567 2,602 950 544 340 267 30 3,259 2,183 827 122 273 270 -------------------------------------------------------------- 13,234 9,439 3,986 1,317 1,290 1,259 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Nov 26 6,682 7,329 1,584 3,055 1,763 171 27 7,612 8,203 1,324 4,032 2,476 159 29 9,304 7,655 927 3,696 3,162 103 30 8,577 6,908 484 3,654 1,731 135 -------------------------------------------------------------- 32,175 30,095 4,319 14,437 9,132 568 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Nov 26 2,465 2,209 1,045 430 485 450 27 2,824 2,127 1,744 219 226 270 29 3,806 2,497 1,834 546 330 322 30 2,814 1,870 1,807 126 294 271 -------------------------------------------------------------- 11,909 8,703 6,430 1,321 1,335 1,313 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Nov 26 6,500 7,835 1,682 3,093 1,932 176 27 7,297 8,589 1,549 4,031 2,403 159 29 9,353 7,510 1,010 3,722 3,323 118 30 8,348 7,576 587 3,682 2,031 131 -------------------------------------------------------------- 31,498 31,510 4,828 14,528 9,689 584 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 54.3880 rupees source RBI reference rate . NOTE: 28-11-2012 being holidays on account of Guru Nanak Jayanti