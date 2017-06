Jan 14 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Dec 24 to Dec 28, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Dec 24 3,853 1,189 1,329 254 519 493 26 2,466 1,543 924 672 135 92 27 3,369 2,730 1,346 626 240 307 28 3,215 1,909 739 118 311 263 -------------------------------------------------------------- 12,903 7,371 4,338 1,670 1,205 1,155 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Dec 24 6,009 6,367 1,111 1,798 1,874 402 26 6,349 6,648 969 1,637 790 47 27 7,360 7,124 780 2,615 2,481 602 28 8,009 8,275 929 2,453 1,938 1,290 -------------------------------------------------------------- 27,727 28,414 3,789 8,503 7,083 2,341 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Dec 24 4,104 2,147 672 289 541 502 26 3,052 1,490 885 661 144 95 27 3,332 1,855 2,070 617 240 304 28 3,425 1,575 1,420 114 287 263 -------------------------------------------------------------- 13,913 7,067 5,047 1,681 1,212 1,164 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Dec 24 5,872 7,153 1,250 1,785 1,846 382 26 6,135 6,375 1,208 1,644 798 65 27 7,000 6,987 840 2,519 2,588 709 28 7,385 8,329 1,225 2,456 1,948 1,328 -------------------------------------------------------------- 26,392 28,844 4,523 8,404 7,180 2,484 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 54.5390 rupees source RBI reference rate . NOTE : (25-12-2012 being holiday on account of Christmas)