Jan 29 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Jan 07 to Jan 11, 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Jan 07 2,570 1,445 365 347 299 186 08 2,458 1,961 284 291 266 97 09 2,054 1,353 553 351 120 69 10 2,425 1,302 344 200 157 102 11 2,656 1,837 410 87 215 327 -------------------------------------------------------------- 12,163 7,898 1,956 1,276 1,057 781 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Jan 07 7,546 6,109 549 4,281 2,142 134 08 7,792 7,275 870 3,883 1,167 50 09 7,498 6,935 762 3,703 1,045 33 10 6,661 6,188 950 3,817 1,093 304 11 8,058 6,703 626 3,972 1,498 402 -------------------------------------------------------------- 37,555 33,210 3,757 19,656 6,945 923 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Jan 07 2,189 1,148 972 350 307 187 08 2,268 1,758 857 292 234 99 09 2,365 1,195 759 351 123 63 10 2,316 1,210 803 196 164 101 11 2,481 1,698 1,255 97 259 333 -------------------------------------------------------------- 11,619 7,009 4,646 1,286 1,087 783 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Jan 07 7,177 6,155 983 4,262 2,323 131 08 7,586 6,906 1,097 3,934 1,250 57 09 7,219 7,300 881 3,712 1,157 35 10 6,482 6,138 1,037 3,821 1,156 310 11 7,579 5,820 875 4,032 1,593 394 -------------------------------------------------------------- 36,043 32,319 4,873 19,761 7,479 927 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 53.7015 rupees source RBI reference rate .