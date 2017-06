Feb 1 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Jan 14 to Jan 18, 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Jan 14 2,211 1,381 430 350 249 118 15 2,497 1,199 676 357 101 150 16 2,184 1,349 208 419 125 130 17 2,789 1,699 640 202 219 111 18 2,927 1,998 746 178 298 194 -------------------------------------------------------------- 12,608 7,626 2,700 1,506 992 703 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Jan 14 6,381 6,148 415 5,157 1,690 78 15 7,989 7,711 1,039 4,459 1,351 53 16 7,555 6,889 1,294 5,169 934 29 17 8,245 7,191 1,156 4,023 1,048 1,425 18 9,144 6,651 793 4,669 880 116 -------------------------------------------------------------- 39,314 34,590 4,697 23,477 5,903 1,701 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Jan 14 2,477 1,121 546 363 234 113 15 2,567 1,545 678 356 112 145 16 2,284 1,205 626 406 130 126 17 2,482 1,958 1,285 203 353 121 18 2,546 2,457 1,270 178 305 181 -------------------------------------------------------------- 12,356 8,286 4,405 1,506 1,134 686 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Jan 14 7,945 6,116 300 5,025 1,878 89 15 7,791 7,928 1,154 4,467 1,426 58 16 7,513 6,184 1,334 5,271 1,079 36 17 8,087 7,084 993 4,137 1,182 1,461 18 9,206 6,388 517 4,662 1,063 121 -------------------------------------------------------------- 40,542 33,700 4,298 23,562 6,628 1,765 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 53.3238 rupees source RBI reference rate .