Dec 5 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Nov 04 to Nov 08, 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 05 1,758 486 358 492 96 72 06 2,307 1,497 497 330 44 64 07 1,606 926 349 279 78 59 08 1,731 1,058 549 188 437 446 ---------------------------------------------------------------- 7,402 3,967 1,753 1,289 655 641 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 05 5,180 5,619 483 2,365 1,019 28 06 6,840 6,306 354 2,183 1,046 19 07 5,706 5,210 1,055 1,949 1,559 128 08 5,482 4,798 779 2,295 1,269 67 ---------------------------------------------------------------- 23,208 21,933 2,671 8,792 4,893 242 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 05 1,910 1,141 300 493 104 71 06 1,882 2,057 670 329 54 61 07 1,111 1,348 605 277 80 59 08 2,157 1,603 643 186 495 442 ---------------------------------------------------------------- 7,060 6,149 2,218 1,285 733 633 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 05 4,956 6,445 532 2,364 1,190 19 06 6,470 8,256 555 2,182 1,341 21 07 5,195 6,905 1,329 1,949 1,890 120 08 5,247 6,053 695 2,300 1,675 61 ---------------------------------------------------------------- 21,868 27,659 3,111 8,795 6,096 221 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 62.3330 rupees source RBI reference rate . Note: (04 November 2013 being a holiday on account of Diwali)