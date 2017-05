Aug 28 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Aug 17 to Aug 21, 2015 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 17 1,872 896 433 323 245 269 19 2,904 950 394 269 355 352 20 2,428 856 470 176 359 256 21 2,400 1,326 417 269 352 245 ---------------------------------------------------------------- 9,604 4,028 1,714 1,037 1,311 1,122 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 17 5,309 3,970 733 2,574 1,298 108 19 7,953 6,159 303 2,878 1,689 126 20 9,187 5,982 919 3,555 1,078 111 21 8,355 4,775 453 3,543 1,171 74 ---------------------------------------------------------------- 30,804 20,886 2,408 12,550 5,236 419 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 17 1,627 716 419 320 227 269 19 2,629 1,536 420 278 329 353 20 2,026 1,481 327 174 407 258 21 2,918 1,589 537 282 348 258 ---------------------------------------------------------------- 9,200 5,322 1,703 1,054 1,311 1,138 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 17 5,396 4,690 837 2,591 1,282 102 19 7,806 7,448 588 2,850 1,679 124 20 8,799 7,665 660 3,525 1,128 110 21 7,821 6,413 160 3,542 1,251 74 ---------------------------------------------------------------- 29,822 26,216 2,245 12,508 5,340 410 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 66.0808 rupees source RBI reference rate . Note : (18.08.2015 being a holiday on account of Parsi New Year)