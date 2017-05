Jun 6 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 23 to May 27, 2016 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 23 2,252 1,065 916 181 93 133 24 2,230 949 889 112 85 111 25 3,721 1,075 1,829 179 146 77 26 2,809 1,227 1,699 102 135 162 27 3,899 1,485 2,370 296 276 210 ---------------------------------------------------------------- 14,911 5,801 7,703 870 735 693 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 23 6,507 8,465 436 2,261 903 57 24 8,085 8,391 516 2,545 924 37 25 8,547 6,714 708 2,276 893 57 26 6,516 6,119 557 2,704 1,429 130 27 8,471 8,030 647 3,094 2,759 731 ---------------------------------------------------------------- 38,126 37,719 2,864 12,880 6,908 1,012 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 23 2,201 2,030 289 182 93 134 24 2,213 1,603 299 168 85 111 25 2,454 2,292 518 193 156 74 26 2,640 2,297 951 99 124 158 27 3,399 3,124 1,326 302 276 205 ---------------------------------------------------------------- 12,907 11,346 3,383 944 734 682 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 23 6,272 10,736 415 2,236 908 58 24 7,934 9,553 606 2,488 959 39 25 8,813 8,071 696 2,270 910 54 26 6,653 8,047 345 2,656 1,498 136 27 8,556 9,486 858 3,093 2,849 730 ---------------------------------------------------------------- 38,228 45,893 2,920 12,743 7,124 1,017 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 67.2415 rupees source RBI reference rate .