Jan 20 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Jan 09 to Jan 13, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 09 1,607 998 351 177 202 133 10 1,874 947 410 110 170 93 11 2,324 1,085 502 107 114 133 12 2,083 1,694 418 85 289 462 13 2,156 727 626 148 207 244 ---------------------------------------------------------------- 10,044 5,451 2,307 627 982 1,065 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 09 7,689 6,234 404 2,809 1,661 19 10 8,258 8,183 350 3,851 889 325 11 9,663 5,597 624 3,583 796 63 12 7,669 5,403 1,745 4,074 1,155 203 13 8,060 4,275 302 3,110 914 175 ---------------------------------------------------------------- 41,339 29,692 3,425 17,427 5,415 785 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 09 2,287 698 325 180 286 135 10 2,115 1,179 433 123 169 97 11 1,984 1,397 846 108 113 150 12 1,880 1,163 1,205 91 788 271 13 2,608 962 303 187 250 240 ---------------------------------------------------------------- 10,874 5,399 3,112 689 1,606 893 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 09 7,487 6,759 417 2,752 1,600 18 10 7,993 8,296 288 3,856 865 326 11 9,234 6,341 597 3,571 743 64 12 7,575 6,077 1,588 3,883 1,078 203 13 7,850 4,641 188 3,089 879 179 ---------------------------------------------------------------- 40,139 32,114 3,078 17,151 5,165 790 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 68.0883 rupees source RBI reference rate .