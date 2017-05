May 3 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 17 to Apr 21, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Apr 17 2,201 992 686 148 108 68 18 2,217 1,241 655 123 416 352 19 2,531 724 572 160 191 189 20 2,449 913 675 128 250 237 21 2,622 790 1,289 80 172 187 ---------------------------------------------------------------- 12,020 4,660 3,877 639 1,137 1,033 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Apr 17 9,175 7,329 515 1,469 1,431 20 18 10,229 8,910 541 4,899 1,671 285 19 6,859 7,559 355 2,933 1,221 102 20 8,201 5,738 454 3,074 976 155 21 8,643 8,568 687 2,569 2,056 119 ---------------------------------------------------------------- 43,107 38,104 2,552 14,944 7,355 681 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Apr 17 2,844 958 376 163 113 71 18 2,834 1,230 437 131 505 353 19 3,041 832 140 163 203 175 20 2,655 1,339 527 150 250 238 21 3,544 1,521 368 129 258 185 ---------------------------------------------------------------- 14,918 5,880 1,848 736 1,329 1,022 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Apr 17 9,065 10,303 722 1,398 1,363 20 18 9,990 10,370 626 4,867 1,636 286 19 6,649 9,342 368 2,929 1,203 95 20 8,002 8,404 610 2,987 937 151 21 8,306 11,805 897 2,575 1,994 116 ---------------------------------------------------------------- 42,012 50,224 3,223 14,756 7,133 668 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.1439 rupees source RBI reference rate .