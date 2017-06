May 5 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 24 to Apr 28, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Apr 24 2,649 1,226 934 184 371 475 25 2,722 2,003 624 138 205 95 26 3,653 2,118 2,008 243 431 495 27 2,786 2,071 1,595 145 693 605 28 4,453 2,061 1,422 189 281 404 ---------------------------------------------------------------- 16,263 9,479 6,583 899 1,981 2,074 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Apr 24 8,682 6,930 576 4,507 1,062 180 25 10,416 8,830 1,189 3,005 901 144 26 11,330 8,020 922 3,641 2,091 199 27 8,310 6,805 1,024 2,899 1,820 271 28 9,607 7,495 921 4,055 2,829 409 ---------------------------------------------------------------- 48,345 38,080 4,632 18,107 8,703 1,203 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Apr 24 3,206 1,675 664 125 376 430 25 2,818 1,549 788 124 208 92 26 4,045 2,886 1,179 246 423 490 27 2,691 1,905 1,587 141 651 646 28 4,181 1,650 1,773 197 407 342 ---------------------------------------------------------------- 16,941 9,665 5,991 833 2,065 2,000 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Apr 24 8,941 9,158 696 4,426 950 186 25 10,768 10,325 1,234 2,979 953 144 26 11,237 8,447 1,454 3,659 2,129 207 27 8,267 9,160 1,193 2,864 1,744 279 28 9,348 8,254 1,034 3,932 2,827 404 ---------------------------------------------------------------- 48,561 45,344 5,611 17,860 8,603 1,220 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.3079 rupees source RBI reference rate .