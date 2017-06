(Changed RBI data on Indian forex turnover: Apr 24 to Apr 28 to May 01 to May 05) May 15 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 01 to May 05, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 01 30 6 1 0 1 0 02 3,027 1,122 512 387 242 174 03 2,436 527 413 317 324 145 04 2,574 814 536 119 248 200 05 3,247 1,296 562 125 88 60 ---------------------------------------------------------------- 11,314 3,765 2,024 948 903 579 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 01 13 0 0 15 3 0 02 8,235 5,427 616 2,586 1,234 442 03 7,286 6,230 1,292 2,818 849 218 04 7,007 6,891 1,377 3,199 1,137 282 05 9,295 6,171 365 2,903 1,075 146 ---------------------------------------------------------------- 31,836 24,719 3,650 11,521 4,298 1,088 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 01 34 15 0 0 0 0 02 2,885 1,063 336 415 302 157 03 2,314 951 329 324 335 128 04 2,610 1,137 249 130 335 198 05 2,858 1,602 552 123 91 57 ---------------------------------------------------------------- 10,701 4,768 1,466 992 1,063 540 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 01 3 0 0 13 3 0 02 8,686 6,271 496 2,481 1,235 443 03 7,561 7,470 1,114 2,733 920 218 04 7,192 8,142 1,189 3,189 1,128 272 05 8,903 6,758 498 2,899 1,139 137 ---------------------------------------------------------------- 32,345 28,641 3,297 11,315 4,425 1,070 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.3043 rupees source RBI reference rate .