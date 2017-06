May 22 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 08 to May 12, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 08 2,699 458 437 237 347 336 09 2,714 1,418 412 237 371 126 10 46 8 0 21 14 11 11 4,194 2,108 1,038 216 266 343 12 3,000 1,100 642 138 159 134 ---------------------------------------------------------------- 12,653 5,092 2,529 849 1,157 950 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 08 6,927 5,219 360 3,317 1,307 255 09 8,411 6,128 648 3,686 1,425 334 10 10 0 0 107 138 0 11 10,967 6,298 235 3,917 1,764 344 12 9,493 5,414 263 2,909 1,971 121 ---------------------------------------------------------------- 35,808 23,059 1,506 13,936 6,605 1,054 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 08 2,966 1,033 174 244 380 331 09 2,895 1,333 353 278 386 114 10 35 0 0 21 24 11 11 3,264 2,350 1,454 262 359 343 12 3,099 1,162 473 153 158 127 ---------------------------------------------------------------- 12,259 5,878 2,454 958 1,307 926 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 08 6,803 6,721 357 3,223 1,383 254 09 8,204 7,383 728 3,622 1,421 333 10 22 0 0 107 138 0 11 11,192 8,914 326 3,866 1,756 354 12 9,532 7,311 319 2,946 1,961 126 ---------------------------------------------------------------- 35,753 30,329 1,730 13,764 6,659 1,067 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.9906 rupees source RBI reference rate .