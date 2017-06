May 26 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 15 to May 19, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 15 2,300 1,022 1,336 186 195 147 16 3,044 1,250 578 265 303 163 17 2,669 905 1,058 164 180 174 18 3,479 1,986 745 122 396 323 19 2,321 1,854 786 224 231 191 ---------------------------------------------------------------- 13,813 7,017 4,503 961 1,305 998 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 15 8,786 6,196 364 3,024 1,158 263 16 9,111 9,561 645 3,475 1,118 291 17 8,592 6,679 766 3,815 1,290 269 18 11,808 6,690 596 4,611 1,246 219 19 12,519 7,977 598 6,123 949 269 ---------------------------------------------------------------- 50,816 37,103 2,969 21,048 5,761 1,311 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 15 2,728 1,698 278 200 194 144 16 3,452 1,207 319 264 302 160 17 2,845 1,086 479 162 213 176 18 3,571 1,417 828 156 506 316 19 3,758 1,583 489 230 386 185 ---------------------------------------------------------------- 16,354 6,991 2,393 1,012 1,601 981 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 15 9,460 6,473 255 3,053 1,170 264 16 9,003 9,900 707 3,488 1,167 297 17 8,589 6,735 708 3,776 1,258 267 18 11,785 7,386 715 4,501 1,137 223 19 11,988 10,777 500 4,310 2,604 264 ---------------------------------------------------------------- 50,825 41,271 2,885 19,128 7,336 1,315 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.5945 rupees source RBI reference rate .