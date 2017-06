Jan 18 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX (a subsidiary of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)) on Wednesday. Summary: Total Traded Value : 146,262.47 million rupees Open interest : 1,073,720 Volume : 2,849,859 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 27-Jan-12 65.0225 65.1925 64.7150 64.8150 7941 18403 3646.50234 56173 EURINR 27-Feb-12 65.4000 65.6000 65.1300 65.2225 449 3977 244.24366 3740 EURINR 28-Mar-12 65.3500 65.9900 64.3500 65.9900 3 136 0.26168 4 GBPINR 27-Jan-12 78.2550 78.2550 77.6200 77.6975 3230 10783 1428.12994 18328 GBPINR 27-Feb-12 78.3250 78.6000 78.0775 78.1225 179 4474 68.43666 874 GBPINR 28-Mar-12 78.4900 78.6900 78.3900 78.3900 4 687 0.54993 7 JPYINR 27-Jan-12 65.8900 66.5200 65.8000 65.9000 2059 16159 667.72565 10091 JPYINR 27-Feb-12 66.5025 66.8200 66.2100 66.2900 125 1714 31.53332 474 JPYINR 28-Mar-12 66.3400 66.3400 66.3400 66.3400 1 1 0.06634 1 USDINR 27-Jan-12 50.9000 51.0300 50.5425 50.5850 82297 553114 129347.7568 2548530 USDINR 27-Feb-12 51.1525 51.3400 50.8900 50.9325 6459 290334 8622.55631 168797 USDINR 28-Mar-12 51.4375 51.6425 51.2000 51.2875 1173 96377 1636.40319 31857 USDINR 26-Apr-12 51.7000 51.9500 51.5300 51.5600 332 48632 463.85642 8977 USDINR 29-May-12 51.9025 52.1800 51.7750 51.8150 79 13599 74.73435 1438 USDINR 27-Jun-12 52.2600 52.3000 52.0600 52.0600 21 3847 19.68486 377 USDINR 27-Jul-12 52.3500 52.5400 52.3500 52.5400 11 1446 5.45608 104 USDINR 29-Aug-12 52.4000 52.7600 52.4000 52.7600 9 799 3.89048 74 USDINR 26-Sep-12 52.8100 52.8100 52.8100 52.8100 1 6637 0.05281 1 USDINR 29-Oct-12 53.0000 53.0000 53.0000 53.0000 1 2053 0.053 1 USDINR 27-Nov-12 52.9000 53.4900 52.9000 53.4900 2 229 0.53195 10 USDINR 27-Dec-12 53.1000 53.1000 53.1000 53.1000 1 319 0.0531 1 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6636 9222, :E-mail at rru.data@reuters.com)