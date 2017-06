Apr 20 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX (a subsidiary of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)) on Friday. Summary: Total Traded Value : 103,892.94 million rupees Open interest : 1,191,461 Volume : 1,960,952 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Apr-12 68.5400 68.8200 68.3700 68.7850 6190 18334 2887.20468 42098 EURINR 29-May-12 69.0500 69.2575 68.8100 69.2350 410 9740 308.49634 4465 EURINR 27-Jun-12 69.5000 69.5550 69.5000 69.5550 11 2822 15.99065 230 EURINR 29-Aug-12 69.5200 69.5200 69.5200 69.5200 1 21 0.06952 1 GBPINR 26-Apr-12 83.6800 84.1400 83.5500 84.0575 3761 24674 1347.30303 16072 GBPINR 29-May-12 84.1200 84.6875 84.0225 84.5950 558 17936 312.47794 3706 GBPINR 27-Jun-12 84.7425 84.8075 84.7425 84.8050 11 166 3.39306 40 GBPINR 29-Aug-12 85.5800 85.5800 85.5800 85.5800 1 1 0.08558 1 JPYINR 26-Apr-12 63.9750 64.0600 63.7225 63.8275 2391 8892 741.74865 11616 JPYINR 29-May-12 64.3000 64.4000 64.1275 64.1900 74 977 27.47499 428 USDINR 26-Apr-12 52.2800 52.2800 52.0250 52.1775 49613 690879 87791.03328 1683645 USDINR 29-May-12 52.5725 52.6150 52.3800 52.5400 4577 270596 8112.3272 154526 USDINR 27-Jun-12 52.9100 52.9200 52.6875 52.8600 691 81446 953.51719 18058 USDINR 27-Jul-12 53.1825 53.2050 52.9750 53.1600 291 25166 542.20546 10213 USDINR 29-Aug-12 53.4000 53.4900 53.2500 53.4550 139 18204 537.72396 10066 USDINR 26-Sep-12 53.5700 53.7500 53.5450 53.5825 71 12019 107.0236 1994 USDINR 29-Oct-12 53.8025 53.9500 53.8025 53.9500 11 2468 6.84206 127 USDINR 27-Nov-12 53.8125 54.1500 53.8100 54.1000 39 3254 197.58954 3658 USDINR 27-Dec-12 54.1175 54.3500 54.1175 54.3500 7 1398 0.37938 7 USDINR 27-Mar-13 54.9000 54.9000 54.9000 54.9000 1 2468 0.0549 1 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222, :E-mail at rru.data@reuters.com)