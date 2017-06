Nov 21 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX (a subsidiary of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)) on Monday.

Summary:

Total Traded Value : 176,129.53 million rupees

Open interest : 1,266,955

Volume : 3,363,496 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume

Date Trades Interest Value#

---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 28-Nov-11 69.7000 70.2300 69.5700 70.0950 6174 20243 2497.93976 35703 EURINR 28-Dec-11 70.0000 70.5350 69.9875 70.4250 754 10771 221.30315 3148 EURINR 27-Jan-12 70.4000 70.6225 70.3400 70.5625 40 855 7.11897 101 GBPINR 28-Nov-11 81.3500 81.8500 81.1800 81.7000 3507 11721 997.42868 12231 GBPINR 28-Dec-11 82.2600 82.5150 81.5300 82.0675 488 9674 130.75546 1597 GBPINR 27-Jan-12 82.1500 82.2275 82.1100 82.1975 6 803 0.65729 8 JPYINR 28-Nov-11 67.2775 67.9200 67.1000 67.8175 3435 16856 1031.65812 15283 JPYINR 28-Dec-11 67.3625 68.1900 67.3625 68.0875 503 3871 156.44629 2305 JPYINR 27-Jan-12 68.0200 68.2350 68.0200 68.2350 3 14 0.20443 3 USDINR 28-Nov-11 51.4500 52.2700 51.4500 52.1575 89269 476570 150820.3847 2905199 USDINR 28-Dec-11 51.7000 52.5000 51.7000 52.3925 8126 521676 15346.39904 294063 USDINR 27-Jan-12 52.0275 52.6200 51.9725 52.5275 1507 96298 3958.63107 75577 USDINR 27-Feb-12 52.1650 52.7075 52.1300 52.6625 397 55167 583.55489 11122 USDINR 28-Mar-12 52.2500 52.8000 52.2500 52.7700 160 20791 236.71467 4496 USDINR 26-Apr-12 52.4825 52.9750 52.4825 52.8875 61 8225 97.33421 1846 USDINR 29-May-12 52.7500 53.0000 52.6900 52.9325 22 3568 36.28072 687 USDINR 27-Jun-12 53.2000 53.2000 53.2000 53.2000 1 494 0.0532 1 USDINR 27-Jul-12 52.9000 52.9000 52.9000 52.9000 1 405 2.645 50 USDINR 29-Aug-12 52.9000 52.9000 52.9000 52.9000 1 287 2.645 50 USDINR 26-Sep-12 53.2000 53.2000 53.2000 53.2000 1 6635 0.532 10 USDINR 29-Oct-12 53.1000 53.5000 53.1000 53.5000 3 2031 0.852 16 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6636 9222, :E-mail at rru.data@reuters.com)