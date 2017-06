Nov 24 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX (a subsidiary of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)) on Thursday.

Summary:

Total Traded Value : 140,686.64 million rupees

Open interest : 1,318,724

Volume : 2,667,538 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume

Date Trades Interest Value#

---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 28-Nov-11 70.2700 70.2700 69.6700 69.7375 5401 15204 2021.51775 28947 EURINR 28-Dec-11 70.4500 70.4500 70.0000 70.1025 662 13736 372.48549 5308 EURINR 27-Jan-12 70.4000 70.5000 70.2600 70.2825 20 981 5.76591 82 GBPINR 28-Nov-11 81.4925 81.5275 80.9025 80.9675 2863 8986 1017.68157 12538 GBPINR 28-Dec-11 82.4300 82.4300 81.3150 81.3475 579 9665 206.27361 2530 GBPINR 27-Jan-12 81.8300 81.9575 81.5500 81.5525 20 882 6.13181 75 JPYINR 28-Nov-11 67.9200 68.0275 67.4850 67.6550 3161 15008 1008.28674 14893 JPYINR 28-Dec-11 68.1200 68.1900 67.7500 67.8575 681 6462 199.01588 2928 JPYINR 27-Jan-12 68.1600 68.3500 67.8450 68.0000 196 632 43.74924 643 USDINR 28-Nov-11 52.4800 52.4800 52.0550 52.1350 68334 418938 121362.4603 2324526 USDINR 28-Dec-11 52.7500 52.7500 52.3250 52.4075 9344 624255 12113.06045 230850 USDINR 27-Jan-12 52.7625 52.8150 52.5275 52.6050 913 108797 1669.55343 31718 USDINR 27-Feb-12 52.8775 52.8775 52.6675 52.7500 239 61209 405.56424 7686 USDINR 28-Mar-12 52.8525 53.0100 52.8200 52.8900 117 19682 178.40961 3371 USDINR 26-Apr-12 53.0025 53.0875 52.9200 52.9925 58 8374 56.44804 1064 USDINR 29-May-12 53.0625 53.0625 53.0600 53.0600 7 3330 6.58349 124 USDINR 27-Jul-12 53.5000 53.5000 53.2500 53.2500 2 532 2.94125 55 USDINR 29-Oct-12 53.6000 53.6000 53.6000 53.6000 1 2051 10.72 200 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com