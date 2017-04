Apr 26 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Friday. Summary: Total Traded Value : 186,032.43 million rupees Open interest : 1,703,660 Volume : 3,380,520 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Apr-13 70.6475 70.7325 70.5200 70.6975 3040 8218 2170.44885 30721 EURINR 29-May-13 71.5000 71.5000 70.8100 70.9400 5569 28635 2897.99902 40852 EURINR 26-Jun-13 71.2100 71.3800 71.1550 71.2900 117 981 26.36409 370 EURINR 29-Jul-13 0.0000 0.0000 0.0000 72.2250 0 1 0 0 EURINR 27-Dec-13 73.0000 73.0000 73.0000 73.0000 1 300 0.073 1 GBPINR 26-Apr-13 83.6850 83.8825 83.6600 83.8500 1349 5421 633.93289 7566 GBPINR 29-May-13 83.9825 84.3675 83.9200 84.2825 4189 14902 1745.71774 20746 GBPINR 26-Jun-13 84.3325 84.7400 84.3325 84.6600 103 948 45.13413 534 GBPINR 29-Jul-13 84.5000 85.0000 84.5000 84.9800 6 39 1.61007 19 GBPINR 27-Dec-13 0.0000 0.0000 0.0000 87.4525 0 5 0 0 JPYINR 26-Apr-13 54.7100 55.1800 54.6175 54.9950 4467 6784 1596.22139 29071 JPYINR 29-May-13 55.0000 55.4675 54.8800 55.3400 10673 17965 3391.02459 61338 JPYINR 26-Jun-13 55.2500 55.7450 55.1850 55.5925 229 721 49.3331 888 USDINR 26-Apr-13 54.1900 54.2925 54.1150 54.2800 21182 404838 59363.67096 1095057 USDINR 29-May-13 54.3875 54.6275 54.3375 54.5775 59151 930283 107682.5819 1976254 USDINR 26-Jun-13 54.6500 54.8925 54.6150 54.8450 3087 128875 4317.66692 78861 USDINR 29-Jul-13 55.0600 55.1900 54.9150 55.1775 912 84244 1892.66519 34371 USDINR 28-Aug-13 55.2000 55.4600 55.1800 55.4275 61 24736 38.74269 700 USDINR 26-Sep-13 55.3300 55.7200 55.3300 55.6750 57 8549 37.61128 676 USDINR 29-Oct-13 55.6225 56.0800 55.6225 56.0150 40 6470 61.32756 1097 USDINR 27-Nov-13 56.2500 56.2500 56.2500 56.2500 1 4399 0.05625 1 USDINR 27-Dec-13 56.5025 56.5500 56.5025 56.5500 2 2906 0.16956 3 USDINR 29-Jan-14 0.0000 0.0000 0.0000 57.0125 0 1395 0 0 USDINR 26-Feb-14 57.1325 57.1325 57.1325 57.1325 1 762 0.05713 1 USDINR 27-Mar-14 57.4150 57.5550 57.3900 57.4750 91 21273 79.4528 1383 USDINR 28-Apr-14 57.7075 57.7075 57.7075 57.7075 10 10 0.57708 10 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)