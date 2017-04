Jun 6 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Thursday. Summary: Total Traded Value : 150,379.90 million rupees Open interest : 1,548,043 Volume : 2,601,158 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Jun-13 74.48 74.885 74.48 74.7375 8542 64633 3099.16197 41460 EURINR 29-Jul-13 74.875 75.1925 74.875 75.035 1068 10877 388.62064 5178 EURINR 28-Aug-13 75.3 75.39 75.205 75.34 10 600 4.06847 54 EURINR 26-Sep-13 0 0 0 75.585 0 2 0 0 EURINR 29-Oct-13 0 0 0 75.9825 0 0 0 0 EURINR 27-Nov-13 0 0 0 76.3075 0 0 0 0 EURINR 27-Dec-13 0 0 0 76.6575 0 300 0 0 EURINR 29-Jan-14 0 0 0 77.065 0 0 0 0 EURINR 26-Feb-14 0 0 0 77.4025 0 0 0 0 EURINR 27-Mar-14 0 0 0 77.75 0 0 0 0 EURINR 28-Apr-14 0 0 0 78.1325 0 0 0 0 EURINR 28-May-14 0 0 0 78.4875 0 5 0 0 GBPINR 26-Jun-13 87.75 88.1825 87.69 88.065 7579 22850 2831.6497 32194 GBPINR 29-Jul-13 88.1 88.4875 88.05 88.36 731 3584 166.45869 1886 GBPINR 28-Aug-13 88.25 88.5 88.25 88.5 15 104 4.41775 50 GBPINR 26-Sep-13 0 0 0 88.715 0 0 0 0 GBPINR 29-Oct-13 0 0 0 89.1525 0 0 0 0 GBPINR 27-Nov-13 0 0 0 89.5 0 0 0 0 GBPINR 27-Dec-13 0 0 0 89.8825 0 5 0 0 GBPINR 29-Jan-14 0 0 0 90.305 0 0 0 0 GBPINR 26-Feb-14 0 0 0 90.6675 0 0 0 0 GBPINR 27-Mar-14 0 0 0 91.03 0 0 0 0 GBPINR 28-Apr-14 0 0 0 91.4325 0 0 0 0 GBPINR 28-May-14 0 0 0 91.7975 0 0 0 0 JPYINR 26-Jun-13 57.47 57.73 57.3025 57.5875 7974 15929 2630.7603 45744 JPYINR 29-Jul-13 57.65 57.97 57.5875 57.855 464 1998 68.79678 1191 JPYINR 28-Aug-13 57.815 58.085 57.815 58.085 4 4 0.4636 8 JPYINR 26-Sep-13 0 0 0 58.1425 0 0 0 0 JPYINR 29-Oct-13 0 0 0 58.445 0 0 0 0 JPYINR 27-Nov-13 0 0 0 58.6925 0 0 0 0 JPYINR 27-Dec-13 0 0 0 58.9575 0 0 0 0 JPYINR 29-Jan-14 0 0 0 59.26 0 0 0 0 JPYINR 26-Feb-14 0 0 0 59.52 0 0 0 0 JPYINR 27-Mar-14 0 0 0 59.7875 0 0 0 0 JPYINR 28-Apr-14 0 0 0 60.085 0 0 0 0 JPYINR 28-May-14 0 0 0 60.3625 0 2 0 0 USDINR 26-Jun-13 57.035 57.1975 56.98 57.025 81804 939613 134565.4656 2358122 USDINR 29-Jul-13 57.2975 57.4625 57.2375 57.2775 5052 275869 5072.49052 88478 USDINR 28-Aug-13 57.625 57.7125 57.4875 57.525 890 75420 918.20072 15954 USDINR 26-Sep-13 57.85 57.95 57.75 57.7975 188 36820 250.75967 4338 USDINR 29-Oct-13 58.11 58.24 58.02 58.0625 174 59100 199.66654 3437 USDINR 27-Nov-13 58.3275 58.4875 58.265 58.3025 66 9450 173.51958 2973 USDINR 27-Dec-13 58.705 58.705 58.705 58.705 1 3733 0.05871 1 USDINR 29-Jan-14 58.9425 58.9425 58.9425 58.9425 1 2005 0.88414 15 USDINR 26-Feb-14 59.2175 59.2175 59.2175 59.2175 1 957 0.88826 15 USDINR 27-Mar-14 59.4625 59.4625 59.1 59.32 6 22324 2.19911 37 USDINR 28-Apr-14 59.7075 59.7075 59.405 59.5 3 842 1.13333 19 USDINR 28-May-14 60.02 60.02 59.91 59.91 4 1017 0.23982 4 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : <MCD/MEN RICs Chain : <0#MCIR: INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)