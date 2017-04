Jun 11 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Tuesday. Summary: Total Traded Value : 298,542.72 million rupees Open interest : 1,512,468 Volume : 4,985,866 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Jun-13 77.5025 78.4375 77.44 77.685 21517 47463 9165.24654 117556 EURINR 29-Jul-13 77.855 78.7625 77.8 78.0225 2329 14156 924.63215 11811 EURINR 28-Aug-13 77.8375 78.9325 77.8375 78.2 66 894 60.8876 773 EURINR 26-Sep-13 0 0 0 78.25 0 2 0 0 EURINR 27-Dec-13 0 0 0 79.3775 0 300 0 0 EURINR 26-Feb-14 0 0 0 80.1425 0 25 0 0 EURINR 28-May-14 0 0 0 81.2475 0 5 0 0 GBPINR 26-Jun-13 91.1225 92.1175 90.72 90.9075 17205 18337 6906.36173 75610 GBPINR 29-Jul-13 91.4125 92.43 91.0925 91.2875 2510 6061 1152.06912 12571 GBPINR 28-Aug-13 91.7125 92.5 91.3575 91.38 21 238 6.07703 66 GBPINR 26-Sep-13 92.3 92.3 91.8 91.8 2 1 0.1841 2 GBPINR 27-Dec-13 0 0 0 93.175 0 5 0 0 JPYINR 26-Jun-13 59.3625 60.595 59.3575 60.3425 20093 10892 6829.68361 113811 JPYINR 29-Jul-13 59.59 60.835 59.59 60.5975 941 1237 157.62207 2617 JPYINR 28-Aug-13 60.3 60.3 60.25 60.25 2 5 0.12055 2 JPYINR 28-May-14 0 0 0 62.205 0 2 0 0 USDINR 26-Jun-13 58.44 59.13 58.33 58.53 145048 840412 252474.8423 4297934 USDINR 29-Jul-13 58.755 59.42 58.6375 58.81 17605 327413 16658.88877 282212 USDINR 28-Aug-13 58.985 59.6425 58.8575 59.0475 3282 93303 2688.58423 45418 USDINR 26-Sep-13 59.2 59.83 59.1125 59.2425 773 47196 905.87323 15263 USDINR 29-Oct-13 59.5 60.05 59.3325 59.5225 423 59262 385.34167 6459 USDINR 27-Nov-13 59.665 60.25 59.5025 59.6275 145 12686 125.65378 2098 USDINR 27-Dec-13 59.9925 60.4 59.6375 59.85 61 4974 51.05067 849 USDINR 29-Jan-14 60.6475 60.79 60.005 60.105 16 2010 5.18134 86 USDINR 26-Feb-14 60.6925 60.99 60.2425 60.45 19 1028 11.71501 193 USDINR 27-Mar-14 60.7675 61.15 60.7625 60.7625 8 22380 3.35112 55 USDINR 28-Apr-14 60.95 61.3975 60.8 60.8 21 886 7.16364 117 USDINR 28-May-14 61 62.0125 60.61 60.85 31 1295 22.1939 363 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)