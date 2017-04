Jun 26 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Wednesday. Summary: Total Traded Value : 272,663.65 million rupees Open interest : 1,932,489 Volume : 4,439,181 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Jun-13 78.005 78.36 78.005 78.255 3938 22628 3132.90663 40037 EURINR 29-Jul-13 78.55 79.6175 78.385 79.4225 15288 59367 7097.60718 90083 EURINR 28-Aug-13 78.705 79.85 78.605 79.675 490 2462 183.54585 2319 EURINR 26-Sep-13 79.2 79.99 79.1125 79.99 6 13 1.11066 14 EURINR 27-Dec-13 0 0 0 80.765 0 300 0 0 EURINR 29-Jan-14 0 0 0 81.2175 0 10 0 0 EURINR 26-Feb-14 0 0 0 81.5675 0 25 0 0 EURINR 27-Mar-14 0 0 0 81.9275 0 20 0 0 EURINR 28-May-14 0 0 0 82.6375 0 30 0 0 GBPINR 26-Jun-13 92.1975 92.4375 92.1475 92.3225 2216 3877 1349.47251 14617 GBPINR 29-Jul-13 92.585 93.8775 92.35 93.6875 12920 30324 4774.47794 51402 GBPINR 28-Aug-13 92.925 94.1675 92.6 93.9125 357 1048 142.37152 1526 GBPINR 26-Sep-13 92.905 93.6 92.905 93.6 8 232 18.7681 202 GBPINR 27-Dec-13 0 0 0 94.9625 0 5 0 0 JPYINR 26-Jun-13 61.2325 61.44 61 61.37 2351 3938 905.9741 14791 JPYINR 29-Jul-13 61.385 62.55 61.3125 62.4075 10048 13504 2385.0148 38597 JPYINR 28-Aug-13 62 62.7575 61.405 62.7225 163 289 33.00033 530 JPYINR 28-May-14 0 0 0 64.655 0 2 0 0 USDINR 26-Jun-13 59.7025 59.92 59.7025 59.855 25667 511529 51615.96682 862398 USDINR 29-Jul-13 60.03 61.15 60.025 61.0025 117782 899962 188925.1769 3123888 USDINR 28-Aug-13 60.3225 61.4225 60.28 61.265 9169 182085 8162.56237 134318 USDINR 26-Sep-13 60.63 61.6525 60.32 61.5875 1770 75151 2612.85479 42913 USDINR 29-Oct-13 60.9825 61.94 60.7925 61.7725 554 64371 703.47044 11491 USDINR 27-Nov-13 61.1575 62.165 61.0925 62.03 264 19039 576.99042 9373 USDINR 27-Dec-13 61.3275 62.4075 61.2725 62.265 49 10974 28.38975 459 USDINR 29-Jan-14 61.95 62.49 61.95 62.49 3 2819 0.18663 3 USDINR 26-Feb-14 62.15 62.45 62.15 62.45 2 1019 0.1246 2 USDINR 27-Mar-14 62.34 63 62.34 63 8 22321 2.13754 34 USDINR 28-Apr-14 62.205 62.95 62.205 62.95 4 999 0.25016 4 USDINR 28-May-14 62.595 63.68 62.405 63.59 36 4146 11.29523 180 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)