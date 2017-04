Feb 11 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Tuesday. Summary: Total Traded Value : 36,314.607 million rupees Open interest : 426,630 Volume : 551,360 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Feb-14 85.3500 85.6075 85.2525 85.3000 6664 25479 2168.14795 25385 EURINR 27-Mar-14 85.8500 86.1000 85.7775 85.8350 336 8735 210.38808 2447 EURINR 28-Apr-14 86.4650 86.4650 86.3400 86.3775 17 300 22.80546 264 EURINR 28-May-14 0.0000 0.0000 0.0000 87.3150 0 30 0 0 EURINR 26-Jun-14 0.0000 0.0000 0.0000 87.8950 0 1 0 0 GBPINR 26-Feb-14 102.6750 102.8800 102.3525 102.4975 6530 15225 2754.36476 26845 GBPINR 27-Mar-14 103.1325 103.4325 102.9850 103.1350 381 6070 345.66941 3352 GBPINR 28-Apr-14 103.9000 103.9000 103.6450 103.7875 7 26 1.65948 16 GBPINR 28-May-14 0.0000 0.0000 0.0000 104.9050 0 6 0 0 GBPINR 26-Jun-14 0.0000 0.0000 0.0000 105.5500 0 6 0 0 GBPINR 29-Jul-14 0.0000 0.0000 0.0000 106.2300 0 6 0 0 GBPINR 27-Aug-14 0.0000 0.0000 0.0000 106.8425 0 6 0 0 GBPINR 29-Oct-14 0.0000 0.0000 0.0000 108.2075 0 6 0 0 JPYINR 26-Feb-14 61.6500 61.6500 60.9125 60.9550 3471 4182 887.09917 14516 JPYINR 27-Mar-14 61.7000 61.7000 61.2700 61.3450 36 463 13.73821 224 USDINR 26-Feb-14 62.5400 62.6525 62.3650 62.4000 36926 257452 27534.74983 440630 USDINR 27-Mar-14 62.8700 63.0150 62.7425 62.7725 1618 76445 1728.49319 27487 USDINR 28-Apr-14 63.2400 63.4000 63.0400 63.1750 201 17248 214.39142 3392 USDINR 28-May-14 63.5800 63.5800 63.3725 63.5125 203 8466 341.37977 5380 USDINR 26-Jun-14 0.0000 0.0000 0.0000 64.4300 0 2965 0 0 USDINR 29-Jul-14 64.4850 64.5300 64.4200 64.4550 42 3237 91.72017 1422 USDINR 27-Aug-14 0.0000 0.0000 0.0000 65.2525 0 70 0 0 USDINR 26-Sep-14 0.0000 0.0000 0.0000 65.6475 0 38 0 0 USDINR 29-Oct-14 0.0000 0.0000 0.0000 66.0875 0 37 0 0 USDINR 26-Nov-14 0.0000 0.0000 0.0000 66.4600 0 125 0 0 USDINR 29-Dec-14 0.0000 0.0000 0.0000 66.9125 0 5 0 0 USDINR 28-Jan-15 0.0000 0.0000 0.0000 67.3175 0 1 0 0 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)