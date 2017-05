Nov 20 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Thursday. Summary: Total Traded Value : 30,803.831 million rupees Open interest : 768,291 Volume : 482,661 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 26-Nov-14 77.9125 78.1450 77.6000 77.6550 4124 8082 943.87573 12116 EURINR 29-Dec-14 78.3400 78.6300 78.1000 78.1025 154 6329 39.83718 509 EURINR 28-Jan-15 0.0000 0.0000 0.0000 78.9000 0 2 0 0 EURINR 25-Feb-15 0.0000 0.0000 0.0000 79.3650 0 1 0 0 GBPINR 26-Nov-14 97.3200 97.6350 96.0550 97.0925 4753 5318 1703.16837 17503 GBPINR 29-Dec-14 97.9000 98.1000 97.5775 97.6550 95 4109 47.01484 481 GBPINR 28-Jan-15 0.0000 0.0000 0.0000 98.5575 0 5 0 0 GBPINR 25-Feb-15 0.0000 0.0000 0.0000 99.1000 0 2 0 0 JPYINR 26-Nov-14 52.6025 52.6225 52.3225 52.4625 2088 5446 285.77226 5445 JPYINR 29-Dec-14 52.9200 52.9350 52.7200 52.8000 85 277 18.58217 352 USDINR 26-Nov-14 62.0775 62.3000 61.9800 62.0025 14844 244842 22465.68352 361538 USDINR 29-Dec-14 62.5000 62.6900 62.3775 62.4100 2711 410614 4658.30185 74531 USDINR 28-Jan-15 62.8800 63.0500 62.7475 62.7550 290 68357 537.63981 8546 USDINR 25-Feb-15 63.2000 63.3625 63.0850 63.0850 70 4445 69.98215 1106 USDINR 27-Mar-15 63.6000 63.7000 63.4225 63.4225 19 4069 33.97267 534 USDINR 28-Apr-15 0.0000 0.0000 0.0000 64.0800 0 649 0 0 USDINR 27-May-15 0.0000 0.0000 0.0000 64.4500 0 1165 0 0 USDINR 26-Jun-15 0.0000 0.0000 0.0000 64.8225 0 1325 0 0 USDINR 29-Jul-15 0.0000 0.0000 0.0000 65.2225 0 3254 0 0 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)