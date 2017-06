Aug 10 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Friday. Summary: Total Traded Value : 945,613.2082 million rupees Open interest : 110,044 Volume : 1,687,798 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 29-Aug-12 68.1750 68.4000 68.0325 68.1000 4942 19389 13163.7516 19304 EURINR 26-Sep-12 68.5500 68.6000 68.3000 68.3150 52 732 149.6384 219 EURINR 29-Oct-12 0.0000 0.0000 0.0000 69.1450 0 111 0 0 EURINR 27-Dec-12 0.0000 0.0000 0.0000 69.8600 0 2419 0 0 EURINR 29-Jan-13 0.0000 0.0000 0.0000 70.2350 0 45 0 0 EURINR 26-Feb-13 0.0000 0.0000 0.0000 70.5450 0 14 0 0 GBPINR 29-Aug-12 86.3000 86.8250 86.0325 86.5300 3606 11381 8357.12 9651 GBPINR 26-Sep-12 86.7000 87.0975 86.6800 86.6800 28 1045 145.0642 167 GBPINR 29-Oct-12 86.8000 86.8000 86.8000 86.8000 1 20 0.868 1 GBPINR 27-Nov-12 0.0000 0.0000 0.0000 88.1725 0 228 0 0 JPYINR 29-Aug-12 70.5050 70.8800 70.5000 70.7100 6001 12901 12294.5026 17391 JPYINR 26-Sep-12 70.8775 71.0875 70.8500 70.9950 14 188 19.865 28 JPYINR 29-Oct-12 71.9800 71.9800 71.9800 71.9800 1 7 0.7198 1 USDINR 29-Aug-12 55.4700 55.6500 55.4000 55.4975 80874 716519 891845.9843 1605878 USDINR 26-Sep-12 55.6625 55.9050 55.6625 55.7575 2313 150985 16604.4534 29761 USDINR 29-Oct-12 56.0600 56.2000 56.0000 56.0575 354 85615 2471.2992 4405 USDINR 27-Nov-12 56.3900 56.4700 56.2850 56.3125 106 18220 428.7467 761 USDINR 27-Dec-12 56.6000 56.7000 56.5275 56.5275 30 17172 39.6403 70 USDINR 29-Jan-13 56.9800 56.9800 56.7800 56.8900 11 7869 89.8319 158 USDINR 26-Feb-13 0.0000 0.0000 0.0000 57.2550 0 6990 0 0 USDINR 27-Mar-13 57.4000 57.4750 57.4000 57.4750 2 17055 1.7228 3 USDINR 26-Apr-13 0.0000 0.0000 0.0000 57.7525 0 26667 0 0 USDINR 29-May-13 0.0000 0.0000 0.0000 58.0100 0 1295 0 0 USDINR 26-Jun-13 0.0000 0.0000 0.0000 58.2250 0 2642 0 0 USDINR 29-Jul-13 0.0000 0.0000 0.0000 58.4625 0 932 0 0 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222, :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)