Aug 16 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Thursday. Summary: Total Traded Value : 924,201.64 million rupees Open interest : 1,183,989 Volume : 1,631,774 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 29-Aug-12 68.9500 68.9500 68.5900 68.6250 5324 17636 14272.0592 20764 EURINR 26-Sep-12 69.0500 69.0850 68.8475 68.8875 52 1099 146.158 212 EURINR 29-Oct-12 68.5525 68.5525 68.5525 68.5525 7 183 116.5393 170 EURINR 27-Dec-12 0.0000 0.0000 0.0000 70.5725 0 2419 0 0 EURINR 29-Jan-13 0.0000 0.0000 0.0000 70.9700 0 45 0 0 EURINR 26-Feb-13 0.0000 0.0000 0.0000 71.2950 0 14 0 0 GBPINR 29-Aug-12 87.7000 87.8500 87.5725 87.6325 3471 16242 9912.0405 11303 GBPINR 26-Sep-12 87.9000 88.0500 87.8125 87.9050 226 2504 1591.2977 1810 GBPINR 29-Oct-12 88.0000 88.0000 88.0000 88.0000 1 42 0.88 1 GBPINR 27-Nov-12 0.0000 0.0000 0.0000 89.0825 0 248 0 0 JPYINR 29-Aug-12 71.0500 71.0500 70.3750 70.4500 5264 13073 13959.7563 19766 JPYINR 26-Sep-12 71.0500 71.0500 70.6400 70.7050 48 214 74.3704 105 JPYINR 29-Oct-12 0.0000 0.0000 0.0000 71.9650 0 7 0 0 USDINR 29-Aug-12 55.9800 56.1350 55.8500 55.9075 70997 737502 826080.0912 1474617 USDINR 26-Sep-12 56.2500 56.3775 56.1100 56.1550 4694 196156 49955.2553 88749 USDINR 29-Oct-12 56.4900 56.6675 56.4100 56.4650 731 95334 6361.3668 11243 USDINR 27-Nov-12 56.8100 56.9250 56.6650 56.7650 123 20001 995.1082 1751 USDINR 27-Dec-12 57.0900 57.1900 56.9650 56.9650 69 17317 345.6255 605 USDINR 29-Jan-13 57.4000 57.4000 57.2500 57.2600 10 8195 126.6688 221 USDINR 26-Feb-13 57.5125 57.6500 57.4525 57.4625 14 7104 120.159 209 USDINR 27-Mar-13 57.7250 57.7250 57.7250 57.7250 1 17105 28.8625 50 USDINR 26-Apr-13 58.1000 58.2000 58.1000 58.1000 21 26657 84.287 145 USDINR 29-May-13 0.0000 0.0000 0.0000 58.4675 0 1295 0 0 USDINR 26-Jun-13 58.7000 58.7000 58.6600 58.7000 4 2633 24.0662 41 USDINR 29-Jul-13 58.8000 58.8600 58.8000 58.8600 2 964 7.0572 12 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222,/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)