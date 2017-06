Aug 29 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Wednesday. Summary: Total Traded Value : 1,419,356.3 million rupees Open interest : 1,635,930 Volume : 2,510,237 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 29-Aug-12 69.9400 69.9700 69.8250 69.9450 3,133 12,433 8,989.63 12,861 EURINR 26-Sep-12 70.1925 70.2400 70.0050 70.1375 5,597 19,107 16,257.10 23,187 EURINR 29-Oct-12 70.2550 70.4300 70.2550 70.3875 45 433 96.37 137 EURINR 27-Dec-12 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 2 2,414 84.43 119 EURINR 29-Jan-13 0.0000 0.0000 0.0000 71.9750 0 45 0.00 0 EURINR 26-Feb-13 0.0000 0.0000 0.0000 72.3125 0 14 0.00 0 GBPINR 29-Aug-12 88.0200 88.1625 87.9300 88.0750 2,531 5,266 9,620.41 10,930 GBPINR 26-Sep-12 88.2225 88.4850 88.1525 88.4500 5,026 17,881 14,300.21 16,195 GBPINR 29-Oct-12 88.5500 88.7425 88.4000 88.7350 59 412 546.80 617 GBPINR 27-Nov-12 88.6000 88.8000 88.4350 88.8000 19 572 583.74 658 GBPINR 27-Dec-12 0.0000 0.0000 0.0000 89.9125 0 10 0.00 0 JPYINR 29-Aug-12 70.7925 70.9100 70.7400 70.9025 1,744 4,952 6,949.52 9,810 JPYINR 26-Sep-12 70.9650 71.2200 70.9000 71.1075 3,031 9,370 10,331.98 14,540 JPYINR 29-Oct-12 71.1225 71.4500 71.1000 71.3475 25 177 35.61 50 USDINR 29-Aug-12 55.6900 55.7350 55.5900 55.6750 19,720 386,921 505,838.12 908,994 USDINR 26-Sep-12 55.8800 55.9900 55.8025 55.9425 43,227 870,735 776718.06 1389,510 USDINR 29-Oct-12 56.1475 56.2400 56.0600 56.1925 2,713 176,670 53,937.61 96,073 USDINR 27-Nov-12 56.3900 56.4700 56.3025 56.4450 432 38,877 6,404.68 11,356 USDINR 27-Dec-12 56.6025 56.7100 56.5400 56.6875 163 22,132 3,008.08 5,310 USDINR 29-Jan-13 56.9025 56.9875 56.8025 56.9600 99 9,338 1,934.13 3,399 USDINR 26-Feb-13 57.1025 57.2075 57.1000 57.1725 83 8,748 2,074.42 3,629 USDINR 27-Mar-13 57.3500 57.4500 57.3500 57.4500 42 17,160 1,371.94 2,389 USDINR 26-Apr-13 57.6700 57.6700 57.6700 57.6700 8 26,666 215.00 373 USDINR 29-May-13 0.0000 0.0000 0.0000 58.3925 0 1,300 0.00 0 USDINR 26-Jun-13 0.0000 0.0000 0.0000 58.6150 0 2,671 0.00 0 USDINR 29-Jul-13 58.5100 58.5100 58.5100 58.5100 5 1,626 58.51 100 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)