Sep 28 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Friday. Summary: Total Traded Value : 142,607.27 million rupees Open interest : 1,058,078 Volume : 2,664,840 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 29-Oct-12 68.4000 68.6600 68.2000 68.5550 6240 18314 23309.5429 34080 EURINR 27-Nov-12 68.5300 68.7850 68.4150 68.7250 105 1267 354.6301 517 EURINR 27-Dec-12 68.5000 68.5000 68.5000 68.5000 6 2477 13.7148 20 EURINR 29-Jan-13 0.0000 0.0000 0.0000 69.8050 0 45 0 0 EURINR 26-Feb-13 0.0000 0.0000 0.0000 70.1400 0 14 0 0 GBPINR 29-Oct-12 86.1000 86.1000 85.5125 85.9050 4289 11454 19015.0601 22160 GBPINR 27-Nov-12 86.1000 86.1800 85.7800 86.1450 73 756 125.6741 146 GBPINR 27-Dec-12 0.0000 0.0000 0.0000 87.3125 0 20 0 0 GBPINR 27-Mar-13 0.0000 0.0000 0.0000 88.5625 0 30 0 0 JPYINR 29-Oct-12 68.3000 68.3400 67.8400 68.2875 4927 12861 15354.6039 22541 JPYINR 27-Nov-12 68.2900 68.5250 68.0600 68.4675 162 330 422.3696 618 JPYINR 27-Dec-12 68.8225 68.8225 68.5200 68.5200 4 200 138.3302 201 USDINR 29-Oct-12 53.1000 53.1100 52.7225 53.0525 118110 720238 1293405.672 2445720 USDINR 27-Nov-12 53.2525 53.3225 52.9350 53.2550 4952 138892 49073.6918 92411 USDINR 27-Dec-12 53.5100 53.5200 53.1600 53.4800 1266 63562 14911.9592 27967 USDINR 29-Jan-13 53.4475 53.7125 53.3775 53.6750 466 25589 5766.6283 10774 USDINR 26-Feb-13 53.7475 53.9000 53.6000 53.9000 85 11254 493.4822 919 USDINR 27-Mar-13 54.0500 54.1200 53.8175 54.0350 36 18830 489.2958 907 USDINR 26-Apr-13 54.3000 54.3000 54.0600 54.2550 42 24423 858.6618 1584 USDINR 29-May-13 54.5000 54.5500 54.3500 54.5500 29 1358 1055.2058 1938 USDINR 26-Jun-13 54.6100 54.7000 54.6100 54.7000 5 2323 337.8999 619 USDINR 29-Jul-13 55.0900 55.0900 54.8000 54.9000 4 1583 7.1289 13 USDINR 28-Aug-13 54.9975 55.3000 54.8700 55.2025 18 2081 849.1578 1542 USDINR 26-Sep-13 55.0050 55.3100 55.0050 55.3000 10 177 90.0249 163 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)