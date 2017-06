Jan 18 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Friday. Summary: Total Traded Value : 176,611.37 million rupees Open interest : 1,357,260 Volume : 3,208,264 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 29-Jan-13 72.5100 72.5125 71.8800 71.9425 14049 41858 6693.2908 92726 EURINR 26-Feb-13 72.7025 72.7925 72.1675 72.2425 2047 11212 681.88695 9417 EURINR 27-Mar-13 73.0000 73.0000 72.4500 72.4900 100 830 56.66917 780 EURINR 26-Apr-13 0.0000 0.0000 0.0000 74.1500 0 16 0 0 GBPINR 29-Jan-13 86.6400 86.6400 85.8000 85.8425 7223 11397 2787.10679 32321 GBPINR 26-Feb-13 87.0050 87.0050 86.1550 86.1750 651 2002 166.32009 1922 GBPINR 27-Mar-13 87.0000 87.0000 86.5325 86.5325 4 208 0.69323 8 GBPINR 26-Apr-13 87.0000 87.0000 87.0000 87.0000 1 50 0.087 1 GBPINR 29-May-13 0.0000 0.0000 0.0000 89.3875 0 3 0 0 GBPINR 26-Jun-13 0.0000 0.0000 0.0000 89.7725 0 10 0 0 GBPINR 27-Dec-13 0.0000 0.0000 0.0000 92.1450 0 5 0 0 JPYINR 29-Jan-13 60.4325 60.4325 59.8325 60.0150 9686 23631 3147.25288 52381 JPYINR 26-Feb-13 60.8700 60.8700 60.1525 60.2975 969 2420 141.67825 2346 JPYINR 27-Mar-13 60.0025 60.6800 60.0025 60.5000 14 22 1.57201 26 JPYINR 26-Apr-13 0.0000 0.0000 0.0000 62.1150 0 1 0 0 USDINR 29-Jan-13 54.3200 54.3200 53.8250 53.8575 105157 779297 148569.1917 2751870 USDINR 26-Feb-13 54.5725 54.5725 54.0800 54.1125 7764 258733 11492.23415 211893 USDINR 27-Mar-13 54.8450 54.8475 54.3750 54.4150 1835 137233 2055.75138 37690 USDINR 26-Apr-13 55.0200 55.0800 54.6800 54.6975 480 45526 555.90897 10138 USDINR 29-May-13 55.3500 55.3500 54.9700 55.0325 165 21742 222.53566 4038 USDINR 26-Jun-13 55.4725 55.4750 55.2600 55.3000 51 6592 32.78453 592 USDINR 29-Jul-13 55.6625 55.7125 55.5000 55.5050 8 2896 5.33464 96 USDINR 28-Aug-13 55.8500 55.8500 55.8500 55.8500 1 1974 0.05585 1 USDINR 26-Sep-13 56.9000 56.9000 56.9000 56.9000 1 2997 0.0569 1 USDINR 29-Oct-13 0.0000 0.0000 0.0000 57.1525 0 2402 0 0 USDINR 27-Nov-13 56.5000 56.5000 56.5000 56.5000 1 3765 0.0565 1 USDINR 27-Dec-13 56.9200 56.9200 56.7600 56.7700 7 438 0.90976 16 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)