Mar 5 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Tuesday. Summary: Total Traded Value : 128,888.77 million rupees Open interest : 1,239,109 Volume : 2,303,401 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 27-Mar-13 71.7050 71.8900 71.5425 71.8500 11585 32715 3846.58762 53629 EURINR 26-Apr-13 72.0825 72.2375 71.9075 72.2125 351 5235 99.68036 1383 EURINR 29-May-13 72.4275 72.4400 72.3650 72.3650 6 755 38.3862 530 EURINR 26-Jun-13 72.0600 72.0600 72.0600 72.0600 1 560 36.03 500 EURINR 29-Jul-13 0.0000 0.0000 0.0000 73.5225 0 1 0 0 EURINR 27-Dec-13 0.0000 0.0000 0.0000 75.4975 0 300 0 0 GBPINR 27-Mar-13 83.0975 83.6250 83.0175 83.5700 6994 12694 2881.89778 34587 GBPINR 26-Apr-13 83.9000 84.0375 83.4375 83.9975 282 2126 97.87368 1169 GBPINR 29-May-13 0.0000 0.0000 0.0000 84.0150 0 93 0 0 GBPINR 26-Jun-13 0.0000 0.0000 0.0000 84.4575 0 10 0 0 GBPINR 27-Dec-13 0.0000 0.0000 0.0000 87.0675 0 5 0 0 JPYINR 27-Mar-13 59.2000 59.2375 58.9450 59.2100 7373 11154 2053.37166 34744 JPYINR 26-Apr-13 59.3300 59.5075 59.2050 59.4700 111 923 16.7953 283 JPYINR 29-May-13 0.0000 0.0000 0.0000 59.7925 0 5 0 0 USDINR 27-Mar-13 55.1000 55.1800 54.8950 55.1550 97783 732701 112282.3586 2040742 USDINR 26-Apr-13 55.4775 55.5075 55.2200 55.4825 4977 313569 5526.81371 99831 USDINR 29-May-13 55.7225 55.7800 55.5000 55.7550 754 69337 1137.05546 20443 USDINR 26-Jun-13 55.9175 56.0500 55.7600 56.0225 403 24091 690.1069 12345 USDINR 29-Jul-13 56.1700 56.2850 56.0200 56.2800 157 10754 108.77841 1937 USDINR 28-Aug-13 56.4550 56.5450 56.3400 56.5425 36 6469 11.90865 211 USDINR 26-Sep-13 0.0000 0.0000 0.0000 57.1025 0 3278 0 0 USDINR 29-Oct-13 57.0000 57.0000 56.8000 57.0000 5 2987 32.24435 562 USDINR 27-Nov-13 0.0000 0.0000 0.0000 57.6950 1 4746 28.5925 500 USDINR 27-Dec-13 0.0000 0.0000 0.0000 57.9650 0 2832 0 0 USDINR 29-Jan-14 0.0000 0.0000 0.0000 58.2450 0 1295 0 0 USDINR 26-Feb-14 58.0600 58.0600 58.0600 58.0600 1 474 0.2903 5 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)