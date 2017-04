Aug 1 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the MCX-SX on Thursday. Summary: Total Traded Value : 94,812.649 million rupees Open interest : 997,001 Volume : 1,507,255 Symbol Expiry Open High Low Close No. of Open Traded Volume Date Trades Interest Value# ---------------------------------------------- ------ -------- --------- ------ EURINR 28-Aug-13 80.92 81.195 80.165 80.3375 17778 57016 5561.38651 68891 EURINR 26-Sep-13 81.2525 81.535 80.55 80.6875 424 4444 192.25567 2376 EURINR 29-Oct-13 81.5 81.6275 81 81.2175 14 384 6.18225 76 EURINR 27-Nov-13 0 0 0 82.5325 0 1 0 0 EURINR 27-Dec-13 82.13 82.13 81 81 5 300 12.67094 155 EURINR 29-Jan-14 0 0 0 83.6625 0 10 0 0 EURINR 26-Feb-14 0 0 0 84.1825 0 25 0 0 EURINR 27-Mar-14 0 0 0 84.69 0 20 0 0 EURINR 28-May-14 0 0 0 85.6975 0 30 0 0 GBPINR 28-Aug-13 92.555 92.885 91.9925 92.41 15108 24505 4403.30962 47609 GBPINR 26-Sep-13 92.945 93.25 92.4525 92.8075 453 3244 145.34319 1565 GBPINR 29-Oct-13 92.9025 92.9025 92.9025 92.9025 2 58 1.95354 21 GBPINR 27-Nov-13 93.01 94.3 93.01 94.3 2 1 0.18731 2 GBPINR 27-Dec-13 93.5 93.5 93.5 93.5 1 5 0.187 2 GBPINR 26-Feb-14 0 0 0 96.33 0 1 0 0 JPYINR 28-Aug-13 62.09 62.2425 61.2575 61.4375 8803 7044 1888.66565 30564 JPYINR 26-Sep-13 62.37 62.37 61.5675 61.6075 98 275 17.74271 286 JPYINR 29-Oct-13 62.2 62.2 62.125 62.125 2 0 0.12433 2 JPYINR 27-Nov-13 0 0 0 63.7125 0 1 0 0 JPYINR 28-May-14 0 0 0 66.145 0 2 0 0 USDINR 28-Aug-13 60.94 61.2175 60.5525 60.6725 104137 587953 77655.68392 1275541 USDINR 26-Sep-13 61.2275 61.5 60.8575 60.96 4363 167395 3117.19496 50968 USDINR 29-Oct-13 61.53 61.8 61.21 61.3375 691 62961 790.2061 12850 USDINR 27-Nov-13 61.99 62.12 61.6 61.6775 302 26779 340.22451 5501 USDINR 27-Dec-13 62.05 62.44 61.93 62.085 164 20514 322.13532 5183 USDINR 29-Jan-14 62.505 62.75 62.19 62.315 23 3242 54.29082 869 USDINR 26-Feb-14 62.5 62.5 62.5 62.5 20 1301 87.5145 1394 USDINR 27-Mar-14 63 63.35 62.8 62.9 26 22800 105.05003 1666 USDINR 28-Apr-14 63.6975 63.6975 63.6975 63.6975 11 907 80.22109 1264 USDINR 28-May-14 63.5475 63.5475 63.5475 63.5475 4 4749 28.13578 439 USDINR 26-Jun-14 63.9475 63.9475 63.8 63.8125 5 991 0.83018 13 USDINR 29-Jul-14 64.0025 64.14 64 64 4 43 1.15334 18 # in million rupees Expiry Date : Two working days prior to the last business day of the expiry month. Trading Hours : 9:00 AM to 5:00 PM (Monday to Friday) SOURCE: www.mcx-sx.com SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#MCIR:> INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222/3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)