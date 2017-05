LONDON, Feb 18 Confirmed driver lineups for the 2016 Formula One season after Manor Racing announced the signing of Indonesian Rio Haryanto on Thursday: MERCEDES Lewis Hamilton (Britain) Nico Rosberg (Germany) FERRARI Sebastian Vettel (Germany) Kimi Raikkonen (Finland) WILLIAMS Felipe Massa (Brazil) Valtteri Bottas (Finland) RED BULL Daniel Ricciardo (Australia) Daniil Kvyat (Russia) FORCE INDIA Nico Hulkenberg (Germany) Sergio Perez (Mexico) RENAULT Jolyon Palmer (Britain) Kevin Magnussen (Denmark) TORO ROSSO Carlos Sainz (Spain) Max Verstappen (Netherlands) SAUBER Marcus Ericsson (Sweden) Felipe Nasr (Brazil) MCLAREN Fernando Alonso (Spain) Jenson Button (Britain) MANOR RACING Pascal Wehrlein (Germany) Rio Haryanto (Indonesia) HAAS F1 Romain Grosjean (France) Esteban Gutierrez (Mexico) (Reporting by Alan Baldwin; Editing by John O'Brien)