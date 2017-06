INDIANAPOLIS May 25 Starting grid for the 96th Indianapolis on Sunday (grid position, driver, nationality, team)

1. Ryan Briscoe (Australia) Team Penske

2. James Hinchcliffe (Canada) Andretti Autosport

3. Ryan Hunter-Reay (U.S.) Andretti Autosport

4. Marco Andretti (U.S.) Andretti Autosport

5. Will Power (Australia) Team Penske

6. Helio Castroneves (Brazil) Team Penske

7. Josef Newgarden (U.S.) Sarah Fisher Hartman Racing

8. Tony Kanaan (Brazil) KV Racing Technology

9. EJ Viso (Venezuela) KV Racing Technology 10. Rubens Barrichello (Brazil) KV Racing Technology 11. Alex Tagliani (Canada) Bryan Herta Autosport w/Curb Agajanian 12. Graham Rahal (U.S.) Service Central Chip Ganassi Racing 13. Ana Beatriz (Brazil) Andretti Autosport/Conquest Racing 14. Charlie Kimball (U.S.) Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 15. Scott Dixon (New Zealand) Target Chip Ganassi Racing 16. Dario Franchitti (Britain) Target Chip Ganassi Racing 17. James Jakes (Britain) Dale Coyne Racing 18. JR Hildebrand (U.S.) Panther Racing 19. Takuma Sato (Japan) Rahal Letterman Lanigan 20. Townsend Bell (U.S.) Sam Schmidt Motorsports 21. Justin Wilson (Britain) Dale Coyne Racing 22. Michel Jourdain (Mexico) Rahal Letterman Lanigan 23. Simon Pagenaud (France) Sam Schmidt Motorsports 24. Sebastian Saavedra (France) AFS Racing/Andretti Autosport 25. Sebastien Bourdais (France) Dragon Racing 26. Wade Cunningham (New Zealand) AJ Foyt Enterprises 27. Oriol Servia (Spain) Panther/Dreyer & Reinbold Racing 28. Ed Carpenter (U.S.) Ed Carpenter Racing 29. Mike Conway (Britain) AJ Foyt Enterprises 30. Katherine Legge (Britain) Panther/Dreyer & Reinbold Racing 31. Bryan Clauson (U.S.) Sarah Fisher Hartman Racing/Curb-Agajanian 32. Simona de Silvestro (Switzerland) Lotus - HVM Racing 33. Jean Alesi (France) Lotus - FP Journe - Fan Force United Lotus (Editing by Frank Pingue)