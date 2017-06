May 28 (Gracenote) - Starting grid from the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco on Sunday 1. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 2. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 3. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 4. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull - TAG Heuer 5. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull - TAG Heuer 6. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso - Renault 7. Sergio Perez (Mexico) Force India - Mercedes 8. Romain Grosjean (France) Haas - Ferrari 9. Daniil Kvyat (Russia) Toro Rosso - Renault 10. Nico Huelkenberg (Germany) Renault 11. Kevin Magnussen (Denmark) Haas - Ferrari 12. Stoffel Vandoorne (Belgium) McLaren 13. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 14. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 15. Esteban Ocon (France) Force India - Mercedes 16. Jolyon Palmer (Britain) Renault 17. Lance Stroll (Canada) Williams-Mercedes 18. Pascal Wehrlein (Germany) Sauber - Ferrari 19. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber - Ferrari 20. Jenson Button (Britain) McLaren