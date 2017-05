March 28 (Infostrada Sports) - Qualifying from the Formula One Malaysian Grand Prix at Sepang International Circuit on Saturday 1. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 1:49.834 2. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 1:49.908 3. Nico Rosberg (Germany) Mercedes 1:50.299 4. Daniel Ricciardo (Australia) RedBull - Renault 1:51.541 5. Daniil Kvyat (Russia) RedBull - Renault 1:51.951 6. Max Verstappen (Netherlands) Toro Rosso - Renault 1:51.981 7. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 1:52.473 8. Romain Grosjean (France) Lotus - Mercedes 1:52.981 9. Valtteri Bottas (Finland) Williams-Mercedes 1:53.179 10. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber - Ferrari 1:53.261 - - - - - - - - - - 11. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 1:42.173 12. Pastor Maldonado (Venezuela) Lotus - Mercedes 1:42.198 13. Nico Huelkenberg (Germany) Force India - Mercedes 1:43.023 14. Sergio Perez (Mexico) Force India - Mercedes 1:43.469 15. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso - Renault 1:43.701 - - - - - - - - - - 16. Felipe Nasr (Brazil) Sauber - Ferrari 1:41.308 17. Jenson Button (Britain) McLaren 1:41.636 18. Fernando Alonso (Spain) McLaren 1:41.746 19. Roberto Merhi (Spain) Marussia - Ferrari 1:46.677 20. Will Stevens (Britain) Marussia - Ferrari - - - - - - - - - - 1-10: third and final qualifying session 11-15: second qualifying session 16-20: first qualifying session