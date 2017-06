Motor racing-Formula One driver and constructor standings

June 25 (Gracenote) - Driver and Constructor Standings after the Formula One Azerbaijani Grand Prix at Baku City Circuit on Sunday Drivers Points 1. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 153 2. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 139 3. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 111 4. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 92 5. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 73 6. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull 45 7. Sergio Per