April 12 (Infostrada Sports) - Result from the Formula One Chinese Grand Prix at Shanghai International Circuit on Sunday 1. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 1:39:42.008 2. Nico Rosberg (Germany) Mercedes +00:00.714 3. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 00:02.988 4. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 00:03.835 5. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 00:08.544 6. Valtteri Bottas (Finland) Williams-Mercedes 00:09.885 7. Romain Grosjean (France) Lotus - Mercedes 00:19.008 8. Felipe Nasr (Brazil) Sauber - Ferrari 00:22.625 9. Daniel Ricciardo (Australia) RedBull - Renault 00:32.117 10. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber - Ferrari 1 lap 11. Sergio Perez (Mexico) Force India - Mercedes 1 lap 12. Fernando Alonso (Spain) McLaren 1 lap 13. Jenson Button (Britain) McLaren 1 lap 14. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso - Renault 1 lap 15. Will Stevens (Britain) Marussia - Ferrari 2 laps 16. Roberto Merhi (Spain) Marussia - Ferrari 2 laps 17r. Max Verstappen (Netherlands) Toro Rosso - Renault 4 laps r. Pastor Maldonado (Venezuela) Lotus - Mercedes 7 laps r. Daniil Kvyat (Russia) RedBull - Renault 41 laps r. Nico Huelkenberg (Germany) Force India - Mercedes 47 laps (rank: r = retired, nc = not classified) Fastest Lap: Lewis Hamilton,1:42.208, lap 31.