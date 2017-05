June 8 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Formula One Canadian Grand Prix at Circuit Gilles Villeneuve on Sunday Drivers Points 1. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 151 2. Nico Rosberg (Germany) Mercedes 134 3. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 108 4. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 72 5. Valtteri Bottas (Finland) Williams 57 6. Felipe Massa (Brazil) Williams 47 7. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 35 8. Daniil Kvyat (Russia) Red Bull 19 9. Romain Grosjean (France) Lotus 17 10. Felipe Nasr (Brazil) Sauber 16 11. Sergio Perez (Mexico) Force India 11 12. Nico Huelkenberg (Germany) Force India 10 13. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso 9 14. Max Verstappen (Netherlands) Toro Rosso 6 15. Pastor Maldonado (Venezuela) Lotus 6 16. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber 5 17. Jenson Button (Britain) McLaren 4 18. Fernando Alonso (Spain) McLaren 0 19. Roberto Merhi (Spain) Marussia 0 20. Will Stevens (Britain) Marussia 0 Constructors Points 1. Mercedes 285 2. Ferrari 180 3. Williams-Mercedes 104 4. RedBull - Renault 54 5. Lotus - Mercedes 23 6. Sauber - Ferrari 21 7. Force India - Mercedes 21 8. Toro Rosso - Renault 15 9. McLaren 4 10. Marussia - Ferrari 0