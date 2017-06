Nov 10 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia Moto2 Qualification on Saturday 1. Pol Espargaro (Spain) Kalex 1:35.191 2. Marc Marquez (Spain) Suter 1:35.597 3. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 1:35.756 4. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:35.801 5. Nicolas Terol (Spain) Suter 1:35.858 6. Jordi Torres (Spain) Suter 1:35.915 7. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 1:35.949 8. Scott Redding (Britain) Kalex 1:35.966 9. Simone Corsi (Italy) FTR 1:35.983 10. Andrea Iannone (Italy) Speed up 1:36.016