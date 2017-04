May 4 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Spain Moto2 Qualification on Saturday 1. Esteve Rabat (Spain) Kalex 1:43.251 2. Scott Redding (Britain) Kalex 1:43.698 3. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:43.855 4. Pol Espargaro (Spain) Kalex 1:43.950 5. Jordi Torres (Spain) Suter 1:43.990 6. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 1:43.994 7. Nicolas Terol (Spain) Suter 1:44.008 8. Marcel Schroetter (Germany) Kalex 1:44.017 9. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 1:44.055 10. Anthony West (Australia) Speed up 1:44.271