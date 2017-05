Oct 29 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Malaysia Moto2 Qualification on Saturday 1. Johann Zarco (France) Kalex 2:18.621 2. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 2:20.755 3. Axel Pons (Spain) Kalex 2:21.383 4. Jonas Folger (Germany) Kalex 2:21.559 5. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 2:21.775 6. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 2:21.836 7. Xavier Simeon (Belgium) Speed up 2:21.941 8. Mattia Pasini (Italy) Kalex 2:22.029 9. Remy Gardner (Australia) Kalex 2:22.070 10. Simone Corsi (Italy) Speed up 2:22.107