May 31 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Italy Moto2 on Sunday 1. Tito Rabat (Spain) Kalex 39:40.545 2. Johann Zarco (France) Kalex 39:40.853 3. Dominique Aegerter (Switzerland) Kalex 39:45.825 4. Sam Lowes (Britain) Speed up 39:46.099 5. Luis Salom (Spain) Kalex 39:48.038 6. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 39:48.441 7. Julian Simon (Spain) Speed up 39:51.040 8. Sandro Cortese (Germany) Kalex 39:57.925 9. Axel Pons (Spain) Kalex 39:58.320 10. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 39:59.381 11. Alex Rins (Spain) Kalex 40:01.243 12. Alex Marquez (Spain) Kalex 40:01.468 13. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 40:02.978 14. Randy Krummenacher (Switzerland) Kalex 40:03.307 15. Azlan Shah (Malaysia) Kalex 40:08.260