May 18 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix France Moto2 on Sunday 1. Mika Kallio (Finland) Kalex 42:41.696 2. Simone Corsi (Italy) Forward KLX 42:42.711 3. Esteve Rabat (Spain) Kalex 42:42.999 4. Maverick Vinales (Spain) Kalex 42:43.883 5. Luis Salom (Spain) Kalex 42:45.315 6. Jonas Folger (Germany) Kalex 42:45.614 7. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 42:54.020 8. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 42:57.248 9. Sam Lowes (Britain) Speed up 42:59.323 10. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 43:10.400 11. Marcel Schroetter (Germany) Tech 3 43:15.289 12. Sandro Cortese (Germany) Kalex 43:17.854 13. Randy Krummenacher (Switzerland) Suter 43:17.923 14. Anthony West (Australia) Speed up 43:18.243 15. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex 43:18.368