June 11 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Catalunya Moto2 on Sunday 1. Alex Marquez (Spain) Kalex 42:40.502 2. Mattia Pasini (Italy) Kalex 42:44.027 3. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 42:44.954 4. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 42:45.824 5. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 42:50.432 6. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 42:54.674 7. Jorge Navarro (Spain) Kalex 42:56.694 8. Fabio Quartararo (France) Kalex 42:58.719 9. Xavi Vierge (Spain) Tech 3 42:59.598 10. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex 42:59.681 11. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 42:59.863 12. Simone Corsi (Italy) Speed up 43:00.459 13. Isaac Vinales (Spain) Kalex 43:01.486 14. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 43:02.722 15. Andrea Locatelli (Italy) Kalex 43:04.003