April 29 (Infostrada Sports) - Result of the Spanish Grand Prix Moto2 race on Sunday 1. Pol Espargaro (Spain) Kalex 30:12.879 2. Marc Marquez (Spain) Suter 30:13.120 3. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 30:13.362 4. Scott Redding (Britain) Kalex 30:17.293 5. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 30:17.716 6. Claudio Corti (Italy) Kalex 30:18.760 7. Mika Kallio (Finland) Kalex 30:19.028 8. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 30:19.976 9. Toni Elias (Spain) Suter 30:20.745 10. Johann Zarco (France) Motobi 30:21.559 11. Bradley Smith (Britain) Tech 3 30:22.261 12. Alex de Angelis (San Marino) Suter 30:22.647 13. Xavier Simeon (Belgium) Tech 3 30:23.312 14. Andrea Iannone (Italy) FTR 30:44.245 15. Gino Rea (Britain) Moriwaki 30:44.383