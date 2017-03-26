March 26 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Qatar Moto2 on Sunday
1. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 40:18.480
2. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 40:21.161
3. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 40:21.784
4. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 40:22.064
5. Alex Marquez (Spain) Kalex 40:29.706
6. Luca Marini (Italy) Kalex 40:32.227
7. Fabio Quartararo (France) Kalex 40:32.468
8. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 40:35.945
9. Xavi Vierge (Spain) Tech 3 40:35.957
10. Axel Pons (Spain) Kalex 40:36.247
11. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 40:36.282
12. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 40:36.570
13. Danny Kent (Britain) Suter 40:37.803
14. Jesko Raffin (Switzerland) Kalex 40:41.278
15. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 40:42.489