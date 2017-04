Nov 9 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia Moto2 Qualification on Saturday 1. Pol Espargaro (Spain) Kalex 1:34.957 2. Simone Corsi (Italy) Speed up 1:35.275 3. Jordi Torres (Spain) Suter 1:35.352 4. Esteve Rabat (Spain) Kalex 1:35.359 5. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 1:35.363 6. Nicolas Terol (Spain) Suter 1:35.363 7. Alex de Angelis (San Marino) Speed up 1:35.397 8. Johann Zarco (France) Suter 1:35.412 9. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 1:35.469 10. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:35.608