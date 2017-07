Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Germany moto2 results

July 2 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Germany Moto2 on Sunday 1. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 41:05.137 2. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 41:05.203 3. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 41:05.711 4. Simone Corsi (Italy) Speed up 41:05.886 5. Mattia Pasini (Italy) Kalex 41:06.437 6. Jorge Navarro (Spain) Kalex 41:14.095 7. Brad Binder (South Africa) KTM 41:14.341 8. Sandro Cortese (Germany) Suter 41:20.236 9. Marcel Schroetter (Germany) Suter 41:23.012 10. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 41:24.428 11. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex 41:25.904 12. Remy Gardner (Australia) Tech 3 41:26.670 13. Fabio Quartararo (France) Kalex 41:29.772 14. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 41:32.494 15. Stefano Manzi (Italy) Kalex 41:32.548