April 26 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix GP Argentina Moto2 Qualification on Saturday
1. Esteve Rabat (Spain) Kalex 1:43.961
2. Johann Zarco (France) Caterham Suter 1:43.971
3. Xavier Simeon (Belgium) Suter 1:44.038
4. Maverick Vinales (Spain) Kalex 1:44.168
5. Jonas Folger (Germany) Kalex 1:44.174
6. Luis Salom (Spain) Kalex 1:44.322
7. Mattia Pasini (Italy) Forward KLX 1:44.376
8. Alex de Angelis (San Marino) Suter 1:44.384
9. Simone Corsi (Italy) Forward KLX 1:44.440
10. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:44.444